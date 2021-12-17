Üye Girişi
LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor - Son Dakika

LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

17.12.2021 13:31
LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

LG Electronics'in (LG) akıllı bahçe cihazı Tiiun, tüketicilerin tüm yıl boyunca kendi yeşilliklerini yetiştirmelerini sağlıyor.

LG Electronics'in (LG) akıllı bahçe cihazı Tiiun, tüketicilerin tüm yıl boyunca kendi yeşilliklerini yetiştirmelerini sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG güncellenmiş yeşil yaşam konsepti, modern bağımsız iç mekan bahçe cihazı LG Tiiun, CES 2022'de tanıtılacak.

Korece'de "filizlenmek" anlamına gelen Tiiun, LG'nin en acemi bahçıvanların bile tüm yıl boyunca evlerinin rahatlığında sebze, ot ve hatta çiçek yetiştirmesini sağlayan en yeni cihazına verilebilecek en uygun isim olarak tanımlanıyor.

Şık ve kullanımı basit olan LG'nin en son yaşam tarzı yeniliği, haşere veya olumsuz iklim endişesi olmadan tam donanımlı bir bahçenin tüm avantajlarını sunuyor.

Tamamen bağımsız bir ünite olarak tasarlanan LG Tiiun, her biri 6 adete kadar hepsi bir arada tohum paketini ve üç farklı türde tohum setini alabilen iki rafa sahip bulunuyor. Tohum çimlenmesi için 10 delik içeren her tohum paketi ile kullanıcılar, LG'nin gelişmiş teknik bilgisi sayesinde sadece 4 ila 8 hafta içinde, evlerinde kolayca farklı yeşillikler yetiştirebiliyor.

CES 2022 İnovasyon Ödülü sahibi olan LG Tiiun, yenilikçi teknolojisi, tasarımı ve sunduğu farklılaştırılmış tüketici yararı ile tanındı. Bu modern akıllı bahçe sistemi, zahmetsiz ve güvenilir şekilde sonuç verecek, büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir bitki yetiştirme süreci sağlamak için LG'nin birden fazla ürün kategorisinden elde ettiği onlarca yıllık tecrübe ve teknolojik uzmanlığından yararlanıyor.

LG'nin ünlü inverter kompresörünü kullanan esnek hava kontrol sistemi, organik büyüme için en uygun koşulları yaratmak üzere Tiiun'un iç sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlıyor. Günün doğal döngüsünü taklit etmek için sıcaklığı ve ışığı otomatik olarak düzenliyor.

LG'nin akıllı bahçe sistemi her 24 saatte 8 kez sulama yaparken, otomatik sulama sistemi tohumların sağlıklı yeşilliklere ve çiçeklere dönüştürülmesine yardımcı olmak için ideal miktarda nemi sirküle ediyor.

LG Tiiun'un iç yapısı, büyüme sürecini hızlandırmak için dahili LED ışık kaynağının etkisini güçlendirerek fotosentez verimliliğini artırmak üzere tasarlandı. Şeffaf kapı, kullanıcıların bitkilerinin büyümesini izlemesine olanak tanırken, aynı zamanda tutarlı bir iç sıcaklığı korumak ve sinir bozucu böcekleri dışarıda tutmak için hava geçirmez bir yalıtım sağlıyor.

Kullanıcılar, LG'nin mobil ThinQ uygulamasıyla, tüm çimlenme sürecini uzaktan izleyebiliyor, ayarları kontrol edebiliyor veya değiştirebiliyor ve su deposunun yeniden doldurulması gerektiğinde bildirim alabiliyor. Tiiun, doğal bej ve yeşil renklerinde sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "LG Tiiun, evde daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak isteyen meşgul tüketiciler için pratik ve kullanışlı bir çözüm. Bir kişinin evine veya dairesine şık bir ek olan akıllı bahçe sistemimiz, büyüyen bitkileri, yapraklı yeşillikleri ve çiçekleri, hiç bahçe deneyimi olmayan bizler için bile eğlenceli ve basit hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

LG Tiiun ve LG Tiiun mini, 5 Ocak'tan itibaren CES 2022'de LG'nin online fuar standında sanal olarak sergilenecek. LG Tiiun ve diğer yenilikçi ev aletleri LG Home'da (www.lg.com/global/exhibition/homeappliance/lg) görülebiliyor.

Tohum, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 17 seviyesini geçerek tarihi zirvesini yeniledi
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
13:26 Ehliyet alacaklar dikkat! Binlerce sürücü adayını etkileyecek devrim niteliğinde değişiklik
''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı! ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!         
13:54
Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolarda anında tepki verdi Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolarda anında tepki verdi         
13:49
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement