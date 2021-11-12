LG, Türkiye'de "Spot Of Triumph" Fortnite oyun yarışmasını başlattı - Son Dakika

LG Electronics (LG), Fortnite oyun yarışması kapsamında, "Spot Of Triumph" ile yetenekli oyun tutkunlarını bir araya getirmek, ünlü oyuncularla tanışmak ve en iyi ödülleri kazanma şansı yakalamak için oyunseverleri davet ediyor.

LG açıklamasına göre, Fortnite, 2017'de yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında bir kültürel fenomen haline geldi ve her gün milyonlarca çevrim içi oyuncuyu bir araya getirmeye devam ediyor. LG, Fortnite hayranları için yeni, sürükleyici deneyimler oluşturmak amacıyla "#SpotOfTriumph" teması altında 4 farklı mücadele başlatıyor.

LG, 4 Kasım'dan itibaren her çarşamba kendi sosyal medya kanallarında haftalık bir içerik yayınlamaya başladı. Bu içerikler, takipçilerine nasıl rekabet edileceği ve kazananı neyin beklediği hakkında derinlemesine fikir verecek. Marka, aynı zamanda her hafta ürün portföyünün temel özelliklerini detaylarıyla inceleyecek. "Emrecanonal (Gereksiz Oda)" ve "sametparlak44" gibi yerel oyun yıldızları da oyun için yorumlarını, ipuçlarını ve püf noktalarını sunmak üzere sanal olarak yayına katılacak.

Yarışma boyunca, her cuma ve cumartesi 48 saat boyunca yeni görevler yayınlanacak. Oyuncular, cumartesi günleri 13.00 ve 16.00 saatleri arasında Vatan Topkapı Mağazası LG Oyun alanlarında sanal olarak veya yüz yüze rekabet etme fırsatına sahip olacak.

Oyuna katılmak için, oyuncuların "https://www.lg.com/tr/spotoftriumph" adresini ziyaret ederek kaydolmaları, Fortnite için Epic Games ID'lerini girerek LG'ye erişim sağlamaları yeterli oluyor. Oyuncular daha sonra Fortnite'ı her zamanki gibi oynayabiliyor ve performansları otomatik olarak izlenebiliyor. Her pazar kazananlar açıklanacak ve puanlar hesaplanarak LG'nin lider tablosuna eklenecek.

Kazananlar belli olduğunda, LG en iyi oyuncuyu büyük ödülün verileceği ve ünlü oyuncularla tanışma fırsatı bulacağı bir törene davet edecek.

Yarışma kasım ayının sonuna kadar devam edecek ve kazananlar yarışmanın web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla açıklanacak.