LG Türkiye'den "LG UltraGear eRacing" yarışına davet - Son Dakika

LG Türkiye, e-spor yarışı "LG UltraGear eRacing"e davet ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG'nin tüm dünyada kendini kanıtlamış "UltraGear" oyuncu monitörleri, tüm oyunlarda olduğu gibi yarış oyunlarında da simülasyon yarışçılarının öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

Motorsporlarını sevenlerin yakından takip ettiği e-spor yarışlarında "LG UltraGear eRacing" iddiasını ortaya koyuyor.

19-20 Mart'ta gerçekleşecek elemelerde en iyi zamanı yapacak olan 20 yetenekli simülasyon yarışçısı, Türkiye'nin oyun incelemeleri ve yarışları ile en bilinen isimlerinden Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar'ın oluşturacağı 4 takımda yerini alacak ve 27 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da yapılacak canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Yapılacak elemeler sonrası final yarışına çıkacak 20 hızlı ve yetenekli yarışçıdan sadece biri, yarışı kazanarak dünyanın ilk Nano IPS ekranına sahip oyuncu monitörü olan LG UltraGear 27 inç boyutlarındaki 4K çözünürlüklü 1 ms tepkime hızı bulunan "27GN950" modeline sahip olacak.

LG UltraGear monitörleri

LG UItraGear monitörler, oyunseverler ve profesyonel e-spor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyunseverleri en heyecanlı maceraları birebir yaşamaya davet ediyor.

Öte yandan, 4K UHD çözünürlüğe sahip monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Renk kalitesini "mükemmel hızla" buluşturmayı başaran UltraGear 27GN950, dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü 144 hz'lik ultra yüksek hıza, "overclock"ta ise 160 hz'ye sahip bulunuyor.

LG ULtraGear 27GN950 ayrıca, NVIDIA onaylı G-SYNC uyumluluğuna da sahip. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek e-sporculara daha sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

LG Türkiye ve Motorsport Türkiye birlikteliğinde gerçekleşecek yarış hakkında detaylı bilgiye LG Türkiye ve Motorsport Türkiye internet sitelerinden ulaşılabiliyor.