LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak - Son Dakika

LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak

20.05.2021 10:20
LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak, System.String[]

LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini tüketicilerin bulunduğu yere taşımak, böylelikle geniş yelpazedeki ürün gamını daha fazla kişiye tanıtarak, LG deneyimini daha fazla evin yaşamasını sağlamak amacıyla gezici bir araç oluşturdu.

LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini tüketicilerin bulunduğu yere taşımak, böylelikle geniş yelpazedeki ürün gamını daha fazla kişiye tanıtarak, LG deneyimini daha fazla evin yaşamasını sağlamak amacıyla gezici bir araç oluşturdu.

LG Türkiye açıklamasına göre, LG klimaların yanı sıra, her türlü iklim koşulunda, her türlü yapıya uygun iklimlendirme çözümü sağlayan Therma V Isı Pompası, doğal hava akışı sağlayan CeilingFan tavan vantilatörü ve çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak PuriCare hava temizleyicisinin de bulunduğu araçta, ürün özellikleri tüketicilere ilk ağızdan detaylı şekilde anlatılacak, her türlü soru anında yanıtlanmış olacak.

LG Türkiye'nin gezici aracı, çok yakında Türkiye'nin dört bir yanını gezerek tüketicileri bilgilendirecek.

Açıklamaya göre, LG'nin 2021 serisi klima modelleri enerji tasarrufu sağlamasıyla da öne çıkıyor. 2021 serisi klimalar, R32 gazı kullanımı ve her geçen yıl daha da geliştirilen çevre dostu teknolojisiyle çevreci bir iklimlendirme seçeneği sunuyor. Tasarımıyla dikkati çeken LG 2021 serisi klimaların önde gelen modellerinde bulunan iyonizerler, sadece temiz hava sunmakla kalmıyor üniteyi saran zararlı maddeleri ve kokuları da gideriyor. UV Nano özelliği ise daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden uzaktan kontrol edilebilen klimalar, kullanıcılara ev dışındayken bile cihazı açıp kapatma ve istedikleri soğukluk derecesine getirme imkanı sağlıyor.

Tüketicilere daha yumuşak bir serinlik ve daha geniş bir hava akışı sağlayan LG CeilingFan tavan vantilatörünün çift kanadı rahatsızlık hissi yaratmadan hava akışı sağlıyor. Böylelikle tüketicilerin yüksek teknolojiler eşliğinde serinlemek isterken maruz kaldığı baş ağrılarını azaltıyor. LG CeilingFan'ın eşsiz tasarımı, oda içerisindeki kör noktaları da ortadan kaldırarak, tüm alana eşit, ormanlardan gelmişçesine serin bir hava iletiyor. Üstelik LG CeilingFan, hiçbir vantilatörde bulunmayan "uyku modu" sayesinde, kaliteli bir uyku imkanı tanıyor. Kullanıcılar, akıllı teknolojiyle donatılan LG CeilingFan'ı, ThinQ uygulamasıyla diledikleri yerden, diledikleri zaman kontrol edilebiliyorlar.

Çok yakında Türkiye'de de iki farklı modeli ile satışa sunulacak LG PuriCare 360, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımıyla öne çıkıyor. Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen, ferahlık ve tazelik veren LG PuriCare, sağlıklı bir ortam oluşturulmasına yardımcı oluyor. Cihaz açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 7,5 metreye kadar itebiliyor, 70 derecelik dönüşle daha eşit dağılım sağlıyor.

LG Türkiye İklimlendirme Grubu gezici aracında bulunan bir diğer çözüm ise kaliteli, verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlayan Therma V Isı Pompası olacak. Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V, dış havadan emilen doğal enerji kullanarak çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlıyor. LG Therma V, yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti         
11:58
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek         
11:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement