LG, Türkiye'nin en afacan çocuğunu arıyor

30 Eylül'e dek, çocuğunun en afacan ve en pasaklı haliyle fotoğrafını ya da videosunu çekerek #cocukolmak ve #LGcamasirmakinesi etiketleriyle Instagram hesaplarından paylaşanlar, LG çamaşır makinesi kazanma şansına sahip olacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, buharlı çamaşır makineleri ile çamaşırlardaki bakteri ve alerjenleri yüzde 99,9 oranında yok eden şirket, tüm giysilerini tertemiz yapmak için Türkiye'nin en afacan çocuğunu arıyor.

7-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yarışmada, çocuğunun en afacan halini paylaşan tüketiciler, LG buharlı çamaşır makinesi kazanma şansını elde edecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin çocuklarının en pasaklı halinin fotoğrafını ya da videosunu çekip, #cocukolmak ve #LGcamasirmakinesi etiketleriyle kendi Instagram hesaplarında paylaşmaları gerekiyor.

Tüm katılımcılar arasında yapılacak değerlendirme ile en afacan seçilen çocuk, ailesine bir adet LG buharlı çamaşır makinesi kazandıracak, yarışma bitimine kadar, her hafta seçilecek haftanın afacanı da ailesine, bir adet PK3 Bluetooth Speaker kazandıracak. Ayrıca, kampanya boyunca tüm LG AIDD Çamaşır Makineleri 300 TL indirimle satışa sunulacak.