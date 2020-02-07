LG Türkiye'nin Ülke Başkanı Jeff Cheh oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi LG Türkiye'nin Ülke Başkanı Jeff Cheh oldu - Son Dakika Ekonomi

LG Türkiye'nin Ülke Başkanı Jeff Cheh oldu

6 saat önce

Teknoloji şirketi LG Electronics (LG), Jeff (Jinhak) Cheh'in LG Türkiye Ülke Başkanı olarak atandığını duyurdu.

LG Türkiye'nin Ülke Başkanı Jeff Cheh oldu, System.String[]

Teknoloji şirketi LG Electronics (LG), Jeff (Jinhak) Cheh'in LG Türkiye Ülke Başkanı olarak atandığını duyurdu.

LG Electronics bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Jeff Cheh, Türkiye'ye Ülke Başkanı olarak atanmadan önce, Kore'de, LG Mobil İletişim Şirketi'nde, Yurt Dışı Pazarlardan Sorumlu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cheh'in sorumluluk alanında ise, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Asya Pasifik Ülkeleri bulunuyordu.Kore'de bulunan Sogang Üniversitesi'nde işletme eğitiminin ardından, Finlandiya, Helsinki Üniversitesi'nde MBA yapan Jeff Cheh, LG Electronics bünyesine Singapur, Malezya ve Tayland Ülke Müdürü olarak katıldı. Ardından LG Electronics Kanada CEO'su görevini yürüttü ve ardından İsveç Ülke Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında LG Mobil Şirketi'nin Ortadoğu Asya ve Çin Pazarlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Kore'ye geri dönen Cheh, şimdi LG'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışacak. (Fotoğraflı)


Orta Doğu, Türkiye, Asya, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LG Türkiye'nin Ülke Başkanı Jeff Cheh oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]