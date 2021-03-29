"LG UltraGear eRacing"in galibi belli oldu - Son Dakika

Dünyanın ilk Nano IPS ekranı özelliğine sahip LG Ultragear oyuncu monitörlerinin desteğiyle gerçekleşen LG UltraGear eRacing'in kazananı, Fırat Albayram önderliğinde yarışan pilot Taha Küçükkut oldu.

LG açıklamasına göre, motor sporları tutkunlarını bir araya toplayan LG UltraGear eRacing finali heyecanlı dakikalara sahne oldu. Oyun incelemeleri ve yarışlarının tanınan isimlerinden Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar'ın oluşturduğu 4 takımda yerini alan oyuncular, 27 Mart Cumartesi günü LG'nin YouTube kanalında, Serhan Acar'ın anlatımıyla canlı olarak gerçekleşen finalde yarıştı. Yaklaşık bir saat süren yarışın galibi ise Fırat Albayram önderliğinde yarışan pilot Taha Küçükkut oldu.

Heyecanın yanı sıra bir görsel şölene de ev sahipliği yapan yarışın kazananı Küçükkut, LG UltraGear 27GN950'nin de sahibi oldu.

Oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor

Verilen bilgiye göre, LG UItraGear monitörler, oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyunseverleri heyecanlı maceraları birebir yaşamaya davet ediyor.

4K UHD çözünürlüğe sahip monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Renk kalitesini yüksek hızla buluşturmayı başaran UltraGear 27GN950, ayrıca NVIDIA onaylı G-SYNC uyumluluğuna da sahip. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek esporculara daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.