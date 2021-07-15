LG UltraGear monitör serisi, oyunseverlere konfor sağlıyor

Türkiye'de ağustosun son haftası itibarıyla satışa sunulması planlanan yeni seri LG UltraGear oyun monitörleri kullanıcılara zafere giden yolda güçlü bir donanımla daha güvenli ve esnek hareket imkanı sağlıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG UltraGear monitör serisi, oyunseverlere özel çözümlerle hız ve konfor sağlarken, oyunseverler çok yakında Türkiye'de satışına hazırlanan LG UltraGear 27GP850-B ile zafere bir adım daha yaklaşacak.

LG UltraGear 27GP850-B 27 inç QHD Nano IPS 1ms (GtG) 165Hz/ 180Hz Oyun Monitörü, VESA DisplayHDR™ 400, Renk Kalibre, NVIDIA® G-SYNC® uyumu ve AMD FreeSync™ Premium özellikleri ile dikkati çekerken, LG UltraGear 27GP83B-B 27 inç QHD Nano IPS 1ms G-SYNC uyumluluğa sahip 165Hz HDR monitör ise, AMD FreeSync Premium uyumlu NVIDIA G-SYNC özelliği, HDR10 ile DCI-P3 %98 renk gamı, 3 taraflı neredeyse kenarlıksız ekranı ve ayarlanabilir standı ile kullanıcı ile buluşuyor.

Verilen bilgiye göre, LG UltraGear 27GP850-B, kullanıcıların zafer şansını artırıyor. Hız ve görüntü kalitesiyle oyunseverlerin hayallerindeki monitör olarak nitelendirilen 27GP850-B, grafik kalitesi ve yüksek hız sağlayan Nano IPS 1ms ile nefes kesici bir oyun performansı ve oyuna tam dalma hissi sağlıyor.

Canlı ve duyarlı IPS ile her sahnenin yeniden hayal edilebilmesine olanak tanıyan 27GP83B-B, 27 inç ve 16: 9 Nano IPS Ekranı ile gerçek renk, gelişmiş kontrast, netlik ve ayrıntı sunarken ultra hızlı 1ms tepki hızı sağlıyor.

Rahat bir oyun deneyimi için tasarlanan 27GP83B-B, yükselt, alçalt, eğ, pivot standın yanı sıra, üç tarafı neredeyse kenarlıksız bir ekranda ortama ve oyun tarzına kolayca uyum sağlamak için esnek bir ergonomik tasarıma sahip bulunuyor.

Dinamik Eylem Senkronizasyonu, profesyonel düzeyde bir deneyim için oyunu yükseltiyor. Oyuncular, en aza indirilen giriş gecikmesi ve performansla aksiyona, rakiplere ve her ana yanıt verebiliyor. Black Stabilizer ise gölgelerde saklanan düşmanlara saldırmak veya bunlara karşı savunmak için oyuncuların en büyük yardımcısı oluyor.