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LG, UltraGear oyun monitörünün yeni serisi ile sınırları zorluyor - Son Dakika

LG, UltraGear oyun monitörünün yeni serisi ile sınırları zorluyor

16.08.2021 14:46
LG, UltraGear oyun monitörünün yeni serisi ile sınırları zorluyor, System.String[]

LG Electronics (LG), oyun dünyasının kurallarını değiştiren UltraGear serisinin yeni monitörü 32GP850-B'yi oyunseverlerin beğenisine sunuyor.

LG Electronics (LG), oyun dünyasının kurallarını değiştiren UltraGear serisinin yeni monitörü 32GP850-B'yi oyunseverlerin beğenisine sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG, oyun dünyasının sınırlarını zorlayan monitörü LG UltraGear 32GP850-B, QHD Nano IPS ekranı, 1ms tepki süresi, 165Hz yenilenme hızı, HDR 10 özelliği ve G-SYNC uyumluluğu ile hızlı, rahat ve şık bir oyun deneyimi sağlıyor.

Ekim sonu itibariyle Türkiye pazarında da satışta olacak LG UltraGear 32GP850-B, 32 inç QHD (2560 x 1440) Nano IPS Ekranı, IPS 1 ms (GtG) tepki süresi, 165Hz yenileme hızı (O/C 180 Hz), AMD FreeSync Premium uyumlu NVIDIA G-SYNC, HDR10 ile DCI-P3 yüzde 98 renk gamı, 3 taraflı neredeyse kenarlıksız ekranı ve eğimi, yüksekliği ayarlanabilir standı ile oyunseverlerin yeni gözdesi olacak.

Oyunculara özel

Oyun istasyonunu birinci sınıf bir LG UltraGear oyun monitörü ile tamamlamak isteyenler, en yeni donanım, teknik özellikler ve ergonominin yanı sıra, monitörün sunduğu şık tasarım ve duyusal deneyim avantajına da sahip oluyorlar. Oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik sıfırdan yaratılan LG UltraGear 32GP850-B, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, 1ms GTG yanıt süreleri, profesyonel düzeyde özelleştirme ve hızlı, canlı IPS paneller gibi oyun odaklı özelliklerle fark yaratıyor. Nano IPS ekran, 1ms GTG TN düzeyinde hızlara ve ultra yüksek yenileme hızlarına ulaşırken, zengin ve canlı bir görüntü ile büyüleyici bir deneyim sunuyor.

1 ms yanıt hızıyla birleştirilmiş 165 Hz (O/C 180 Hz) monitör, bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltıyor, daha akıcı ve net hareket imkanı tanıyor. NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak doğrulanmış G-SYNC uyumlu bir monitör olan 32GP850-B, daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için ekran yırtılmasını azaltıyor, takılmayı en aza indiriyor. FreeSync Premium teknolojisiyle de oyunculara yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz, akıcı hareket deneyimi yaşatıyor. Dinamik Eylem Senkronizasyonu, profesyonel düzeyde bir deneyim için oyunu yükseltiyor. En aza indirilen giriş gecikmesi ve inanılmaz performansla aksiyona, rakiplere ve her an yanıt verilmesini sağlıyor.

Canlı renkler, keskin detaylar

Canlı ve duyarlı IPS ile her sahneyi oyuncunun zihninde netlikle canlandıran LG UltraGear 32GP850-B, 32" ve 16: 9 ekran oranında gerçek renk, gelişmiş kontrast, netlik ve ayrıntı sunarken ultra hızlı tepki süresi ile mükemmel performans sağlıyor. Nano IPS teknolojisi, canlı sahneler üretmek için yüksek kaliteli rengi destekliyor, HDR10 ise büyük QHD ekranda dinamik kontrast sunuyor. Monitörün siyah dengeleme özelliği sayesinde de oyun hiçbir zaman karanlıkta kalmıyor, en ufak detaylar bile göze çarpıyor.

Yükseltme, alçalma, eğme gibi işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan standı, üç tarafı neredeyse kenarlıksız ekranı ile kullanıcıların ortamına ve oyun tarzına kolayca uyum sağlamak için esnek ve ergonomik tasarıma sahip olan LG UltraGear 32GP850-B, kullanıcıların oyun istasyonlarını özelleştirmesini sağlıyor.

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Kaynak: AA

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