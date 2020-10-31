LG ürünleri ile hayatı renklendiriyor - Son Dakika

LG üstün teknolojisi ve dizaynı ile tüketicilerin hayatlarını renklendiren ürünler sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG, üstün teknolojili, fark yaratan ürünleri ile kullanıcılara konfor sunuyor, yaşam alanlarını genişletip zenginleştirerek hayatlarını renklendiriyor.

LG'nin fark yaratan ürünleri arasında, geçen günlerde Güney Kore'de satışa sunulan LG SIGNATURE OLED R kıvrılabilir TV yer alıyor. Bulunduğu alanı zenginleştiren, her tarza uyum sağlayan LG SIGNATURE OLED R, kullanımda olmadığı zamanlarda kıvrılarak bir ses sistemi boyutundaki kasasına giriyor. Teknoloji ve tasarımın birleşme noktası olarak kabul edilen LG'nin rakipsiz kıvrılabilir televizyonları yeni bir çığır açıyor.

LG'nin ürün tanımını yeniden şekillendiren teknolojileri arasında LG WING de bulunuyor. Biri döndürülebilir iki farklı ekranıyla tüketicileri şaşırtan LG WING, bir telefonun işlevini yeniden tanımlıyor.

LG'nin sunduğu ürünlerden biri de, kullanıcılar nereye giderse gitsin, her zaman onlara temiz hava sunan PuriCare Mini. Özellikle tüm dünyanın Kovid-19 virüsü ile başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde bir devrim niteliği taşıyan LG PuriCare Mini, kullanıcılara tek şarjla 8 saate kadar taşınabilir temiz hava sağlıyor.

Giyilebilir LG PuriCare ise, burun ve çene çevresindeki hava sızıntısını en aza indirmek için kullanıcının yüzüne tam oturuyor. LG PuriCare'in tasarımı, üniteyi saatlerce rahat bir şekilde takmayı da mümkün kılıyor. Verimli ve hafif 820mAh pil, düşük modda sekiz saate kadar ve yüksek modda iki saate kadar çalışma sunuyor.

LG Styler, tıpkı LG çamaşır ve bulaşık makinelerinde olduğu gibi, buharın gücünü kullanarak giysileri tazeliyor, zararlı bakterileri ve mikropların yanı sıra, hoş olmayan kokuları ortadan kaldırıyor. LG'nin buhar teknolojisinin sanitize etme ve kokudan arındırma özelliği, LG ev aletleri ürünlerinin sevdiklerine sağlayabileceği farklı bir değer olarak sunuluyor.

LG'nin Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 sırasında gösterdiği ve yaşam tarzı ile teknolojiyi birleştirdiği farklı ürünleri arasında, akıllı ayna ve ev bahçe sistemi de bulunuyor.

LG'nin akıllı soyunma odası aynası, sanal kıyafetleri karıştırmak ve eşleştirmek üzere kullanıcıların vücudunu 3D kamera ile tarıyor. Böylelikle tüketiciler kıyafetleri giyme zahmetine katlanmadan üzerlerinde nasıl duracağını görme şansı elde ediyor.

Bu yenilik, özellikle kalabalık ortamlara girilmemesi gereken günümüzdekine benzer dönemlerde kullanıcıların hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de sağlıklarını koruyor. Mutfak için LG'nin akıllı ev bahçe sistemi ise, LG ThinQ buzdolabına takılabiliyor ve gerektiğinde tohumlara ısı ve su sağlamak için ortamı otomatik olarak ayarlıyor.

Müşteri memnuniyetini ve tüketicilerden gelen geri dönüşleri her zaman iş yapış şeklinin kalbine yerleştiren LG, yeni tüketim trendlerine yeni nesil ürünleriyle yanıt veriyor.

Bu kapsamda, tüketicilerin hız ve esneklik taleplerini yapay zekaya sahip ürün ve uygulamaları ile karşılayan LG, ThinQ uygulaması sayesinde, bağlantılı cihazlarının tümünü uzaktan yönetebiliyor. LG ThinQ, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran en önemli teknolojilerden biri olarak kabul ediliyor.