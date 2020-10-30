LG ürünleri ile sürdürülebilir çevre

LG, tüketicilerine dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ürünler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yapay zeka özelliği ile ev sınırlarını genişleten LG, yapay zeka özellikli ve "bağlantılı" beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, TV, ses sistemleri ve cep telefonlarıyla kullanıcılara çeşitli ürünler sunuyor. Yapay zeka sayesinde, eşyaları sadece işlevi ile sınırlandırmayan LG, bir akıllı televizyonu kişisel asistana, bir buzdolabını ise içerisindeki ürünlere göre yemek tarifi veren bir şefe dönüştürebiliyor. Ayrıca, ThinQ uygulaması ile tüm bu ürünlerin uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ev dışında olsalar dahi cihazlarını çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da çalışmalarını sonlandırabiliyor.

Öte yandan LG, tüm dünyadaki tüketicilerin hijyen ihtiyacına doğanın içerisinden gelen bir çözümle yanıt veriyor. LG tarafından sunulan ve başta çamaşır ve bulaşık makinesi olmak üzere bir çok LG ürününde kullanılan "Buhar" teknolojisi, sadece temiz bulaşık ve çamaşırlar sunmakla kalmıyor, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. Üstelik sert kimyasallar içeren ve potansiyel olarak tehlikeli deterjanların kullanımını da önlemiş oluyor.

LG'nin ev aletleri, dünyada büyük bir ayak izi bırakmadan ev işlerinin daha rahat bir şekilde yapılmasını sağlıyor. LG'nin ürünlerinin çoğu, Carbon Trust Ayak İzi Etiketi ve Su Ayak İzi Sertifikası alarak şirketin çevresel etkisi düşük ürünler yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. LG'nin 2030 yılın başından itibaren, tüm faaliyetlerinden net sıfır karbon emisyonu elde etmek için "Zero Carbon 2030" projesini oluşturması da çevre konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.