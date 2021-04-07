LG, ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekliyor - Son Dakika

LG, ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekliyor

07.04.2021 12:43
LG, ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekliyor, System.String[]

LG, son teknolojiye sahip ürünleriyle tüketicilerinin sağlıklı yaşam tarzlarını destekliyor, kullanıcıların hem bireysel hem de yaşadıkları alanların hijyenini üstün bir şekilde sağlıyor.

LG, son teknolojiye sahip ürünleriyle tüketicilerinin sağlıklı yaşam tarzlarını destekliyor, kullanıcıların hem bireysel hem de yaşadıkları alanların hijyenini üstün bir şekilde sağlıyor. ???????

Markadan yapılan açıklamaya göre, LG, yeni nesil ürünleri ile tüketicilerinin sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemeye, onlara hijyen sunmaya devam ediyor. LG, doğadan aldığı buharın gücünü sunduğu çamaşır makinesi, kurutucu ve bulaşık makinesi ile bakterileri yüzde 99,9 oranında yok ederken, NatureFRESH buzdolabıyla yiyecekleri çok daha uzun süre ilk günkü tazeliğinde saklıyor.

Sert kimyasallara gerek kalmadan gerçek temizlik

Bir yandan kullandığımız giysi ve mutfak eşyalarının hijyenini sağlarken, diğer yandan da aslında insan sağlığı için pek de önerilmeyen sert kimyasalları kullanmak sağlıklı yaşama önem verenler için önemli bir çelişki oluşturuyor. LG, bu sorunu gücünü doğadan alan buhar teknolojisi ile çözüyor. LG Steam (buhar) teknolojisine sahip çamaşır makineleri ve kurutucular üst düzeyde hijyen sağlarken alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 oranında yok ediyor.

Sağladığı yüksek ısı ve buharla, kumaşların içerisine gizlenen bakterileri yok ediyor. LG TrueSteam özellikli bulaşık makineleri de, tıpkı çamaşır makinesi ve kurutucuda olduğu gibi buharın gücünden yararlanarak mutfak eşyalarının hem lekesiz şekilde yıkanmasını hem de dezenfekte edilmelerini sağlıyor. LG'nin bu doğal ve sıhhi çözümü, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri yüzde 99,99 oranında yok ediyor.

Taze gıda, sağlıklı yaşam

LG, sağlıklı yaşamın diğer bir anahtarı olan taze gıda tüketimine LG NatureFRESH buzdolaplarıyla destek veriyor. LG NatureFRESH; gıdaları, klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında ve lezzetinde tutuyor.

LG A9'la tozdan arınmış evler

Yeni kablosuz dikey süpürge LG A9 ise, 5 aşamalı hava filtreleme sistemi sayesinde 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarını temizleyebiliyor. 1., 2. ve 3. aşamalarda daha büyük parçacıklar toz haznesinde toplanıyor. 4. ve 5. Aşamalarda ise, daha ince tozlar filtrelenerek yakalanıyor. Böylelikle, alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 oranında yok ediyor; tüketiciler temiz evlerinin keyfini sürebiliyor.

Ev hijyenine verdiğimiz önemin arttığı bugünlerde yapay zeka teknolojisi desteği, pratik ve rahat kullanımlarıyla LG beyaz eşyaları tüm aile bireylerinin temizliğe dahil olmasını kolaylaştırıyor. Tüketicilerine son teknolojik ürünleriyle rahat ve kaliteli bir yaşam sunan LG, üstün Ar-Ge çalışmalarıyla sağlıklarını korumaya katkı sağlıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG, ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekliyor - Son Dakika


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