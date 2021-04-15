LG, üst sınıf projektörlerini TEDEV'de sergiliyor - Son Dakika

LG, üst sınıf projektörlerini TEDEV'de sergiliyor

15.04.2021 10:29
LG, üst sınıf projektörlerini TEDEV'de sergiliyor, System.String[]

LG'nin Premium projektör modelleri, BLG HU80KSW ve LG BU50N dahil, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan TEDEV (Boyut Dijital) showroomunda incelenip test edilebiliyor.

LG'nin Premium projektör modelleri, BLG HU80KSW ve LG BU50N dahil, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan TEDEV (Boyut Dijital) showroomunda incelenip test edilebiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG, bireysel ya da küçük grupların kullanımına uygun projeksiyon cihazlarının yanı sıra, büyük kurumsal şirketler, okul, otel ya da hastane kullanımına uygun, evlerinde sinema salonu olanların tercih edebileceği üst sınıf projektörleriyle de öne çıkıyor.

LG, kurumsal kullanım ya da evlerinin sinema salonları için üst sınıf bir projeksiyon cihazı almak, ancak satın alım yapmadan önce beğendikleri cihazı tüm yönleriyle test etmek isteyen herkesi TEDEV'nin İstanbul Beşiktaş'taki showroomuna davet ediyor. Kullanıcılar TEDEV Showroomunda ilgi duydukları LG projeksiyon cihazları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kullanım amaçlarına uygun tavsiyeler alabiliyorlar. Dilerlerse TEDEV Showroomunun özel sinema salonunda kendilerine özel bir ürün denemesi yapabiliyorlar. LG'nin profesyonel kullanıma uygun ürünleri arasından en fazla ilgiyi LG HU80KSW ve LG BU50N modelleri görüyor.

LG HU80KSW: Büyüleyici 4K'da genişletilmiş boyut

Kullanıcılara, 150 inçe kadar olan projeksiyon ekranıyla gerçek bir sinematik izleme ortamını deneyimleten LG HU80KWS, 8,3 Megapiksel 4K UHD olması, 20.000 saatlik lazer ömrü, daha uzun süren parlaklığı, olağanüstü resim kalitesi ve 2.500 lümen parlaklığı ile öne çıkıyor. Her zaman, her yerde kullanılabilen LG HU80KSW, XPR* video işleme ile yansıtılan 8,3 milyon ayrık pikselli 3840x2160 çözünürlüğe sahip.

Bu nedenle de, görüntüsü, 4 kat daha yoğun ve detaylı. Ürünün bu özelliği, yansıtılan geniş ekranlar için büyük bir önem taşıyor. Güçlü lazer ışığıyla daha parlak görüntüler sağlayan LG HU80KSW, 20.000 saate kadar ömrü ile, günde 8 saat çalıştırıldığında bile 7 yıllık ömre sahip. 500 saatlik kullanım esas alındığında, başlangıç parlaklığındaki azalma oranı lamba için yüzde 65 iken lazer için yüzde 99. Bu da, projektörün zaman içindeki pahalı değişim maliyetleri olmaksızın mükemmel parlaklığını koruduğu anlamına geliyor.

HDR 10 özelliği ile olağanüstü resim kalitesine sahip olan LG HU80KSW, izleyicilere daha iyi HDR deneyimi sunmak amacıyla, daha canlı görseller için hem adaptif ton eşleştirme hem de renk düzeltme özellikleri kullanıyor. 2.500 lümen parlaklık sayesinde, sert bir parlaklık olmaksızın kapalı ortamda net görüntüler üreterek daha yumuşak bir ışık sağlıyor. TruMotion özelliği ise, MEMC (Hareket Tahmini ve Hareket Dengeleme) Teknolojisi ile, animasyonun daha akıcı görünmesini ve hissedilmesini sağlıyor. 1.2 x zoom ile yansıtılan ekran boyutunu 66 inçten (TV için mükemmel) 150 inç boyutuna kadar değiştirme imkanı veren LG HU80KSW, otomatik dikey eğrilik düzeltme işlevi ile, optimize edilmiş projeksiyon ayarı için ekrandaki görüntü bozukluğunu saniyeler için otomatik olarak algılayıp düzeltiyor.

Akıllı cihazlardan geniş projeksiyon ekranına içerik yansıtmak için Miracast standardından faydalanan LG HU80KSW, harici bir hoparlör veya kulaklık gibi herhangi bir Bluetooth ses cihazı ile eşleştirilebiliyor. LG'nin özel Smart TV platformu webOS'un kolayca kurulumu ile, YouTube gibi internet içeriklerini için web tarayıcısı kullanmak yeterli oluyor.

BU50NST: toplantı odalarının gözdesi

İş dünyasına yenilik getirmek üzere tasarlanan LG BU50NST, toplantı odalarının gözdesi olarak biliniyor. Her ölçekteki şirket için ideal bir çözüm olan 4K çözünürlüklü LG BF50NST projeksiyon cihazları ile toplantılar daha net ve renkli bir hal alıyor. LG BF50NST'de bulunan güçlü lazer ışık kaynağı, lamba teknolojisi kullanan klasik cihazlara kıyasla çok daha daha parlak görüntüler sağlıyor ve 20.000 saate kadar ömür sunuyor. LG BF50NST, tıpkı LG HU80KSW gibi, günde 8 saat çalışması durumunda dahi 7 yıl dayanıyor. Ayrıca, lazer cihazlar, lambalı cihazlara göre çok daha hızlı yapılan ayarlamalarla en iyi ortam performansını sunuyor ve çevreci olmalarıyla tanınıyor.

LG BF50NST projeksiyon cihazının, Lens Kaydırma ve Yakınlaştırma x1,6 özelliği, projektörün istenen yere kurulabilmesine imkan tanırken, ekranının tam boyut ve konuma ayarlanabilme olanağını da sunuyor. HDBaseT™ uyumluluğuna da sahip LG BF50NST, ultra yüksek kaliteye sahip video ve ses, Ethernet, kontroller, USB ve 100 W'a kadar güç aktarımı için beş farklı sinyali taşımak için tek bir uzun mesafe kablosu kullanıyor. LG BF50NST lazer projektörler akıllı kablosuz bağlantı özelliğine de sahip. Akıllı iletişim için, ekranı ve sesi kablosuz yansıtma (Miracast) ve Bluetooth eşleştirme ile rahatça paylaşmak mümkün. Ayrıca webOS™ ile cihaz Wi-Fi ağını kullanarak internete bağlanabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, üst sınıf projektörlerini TEDEV'de sergiliyor - Son Dakika Ekonomi


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