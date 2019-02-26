Son Dakika Haberleri: Lg V50 Thinq Ön İnceleme

Lg V50 Thinq Ön İnceleme

24 dakika önce

Spigen'in katkılarıyla MWC 2019'dan en yeni ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Spigen'in katkılarıyla MWC 2019'dan en yeni ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez, ekranı çıkartabilen LG V50 ThinQ 5G ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Bakalım, çıkartılabilen ekrana sahip olan LG V50 ThinQ 5G özellikleri neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:40 Kaynak: Youtube

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