Lg V50 Thinq Ön İnceleme

Spigen'in katkılarıyla MWC 2019'dan en yeni ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Spigen'in katkılarıyla MWC 2019'dan en yeni ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez, ekranı çıkartabilen LG V50 ThinQ 5G ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Bakalım, çıkartılabilen ekrana sahip olan LG V50 ThinQ 5G özellikleri neler sunuyor?

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı

Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı