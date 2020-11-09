LG VE NET-A-PORTER'dan sürdürülebilir giyim koleksiyonu

LG Electronics (LG), yıllarca kullanılabilecek şekilde sınırlı sayıda tasarlanmış, yüksek kaliteli, doğal malzemelerden üretilmiş, çevreye duyarlı bir giyim koleksiyonu sunmak için önde gelen online lüks moda perakendecisi NET-A-PORTER ile el ele veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG tarafından sunulan ve sadece NET-A-PORTER'da satılacak olan kapsül koleksiyon, tüketicilerin daha sürdürülebilir yaşamasına yardımcı olacak.

Koleksiyon aynı zamanda, Dünya Ekonomik Forumu'nun yılda 400 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiği küresel moda atığı sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla tasarlanan Net Sustain platformunun da bir parçası olacak.

Kampanya için LG ve NET-A-PORTER, kendini moda sürdürülebilirliğine adamış Mara Hoffman, Le Kasha ve Bondi Born markalarıyla iş birliği yaptı.

Ortaya çıkan parçalar, kuru temizleme gerektirmeden, yüzde 100 makinede yıkanabilir malzemelerden oluşturuldu ve uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı.

Özel koleksiyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 20'si ise çevre kuruluşlarına bağışlanacak.

LG'nin #CareForWhatYouWear kampanyasının bir parçası olan girişim, ev aletleri ve tüketici elektroniği şirketinin yarınları daha iyi hale getirmek için küresel karbon ayak izini azaltma taahhüdüne de destek veriyor.

LG'nin çok uluslu kampanyası tüketicileri, uygun yıkamayla kumaş hasarını azaltarak giysi israfıyla mücadeleye yardımcı olmaya davet ediyor ve dayanıklı, çevre dostu giysiler satın almanın, giysileri yeniden tasarlamanın ve kullanılmayan giysileri, bu giysileri kullanabilecek kişilere vermenin çevresel faydalarını vurguluyor.

Geçen yıl LG, 2030 yılına kadar küresel operasyonlarından net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt eden agresif Sıfır Karbon girişimini duyurdu.

Giysi bakım çözümleri söz konusu olduğunda dünyanın en büyük ismi olan LG, çamaşır verimliliği ve kumaş bakımı hakkında da çok şey biliyor. LG'nin gelişmiş giysi bakımı üçlüsü - AI DD, DUAL Inverter ısı pompalı kurutucu ve şekillendirici içeren çamaşır makinesi - ile tüketiciler, elektriği daha verimli kullanarak gezegen üzerindeki etkiyi en aza indirirken, en sevdikleri giysilerin ömrünü uzatabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi Başkanı Dan Song, şunları kaydetti:

"Giysi bakım çözümlerinde bir dünya lideri olarak, çevresel sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda bir sorumluluğumuz olduğunu hissediyoruz ve NET-A-PORTER ile ortaklık, bu yöndeki güvenilirliğimizi katlanarak artırıyor. Yenilikçi ürünler ve girişimler aracılığıyla LG, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye ve hayatın şimdi ve uzun süre gelecekte iyi olmasını sağlama konusundaki derin bağlılığını gösteriyor."