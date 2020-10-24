LG Wing, yeni mobil deneyimler sunuyor - Son Dakika

LG Wing, yeni mobil deneyimler sunuyor

24.10.2020 12:29
LG Wing, yeni mobil deneyimler sunuyor, System.String[]

LG'nin akıllı telefonu LG Wing, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da yeni mobil deneyimler sunuyor.

LG'nin akıllı telefonu LG Wing, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da yeni mobil deneyimler sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, giderek artan sayıda insan için, bir akıllı telefon alıp YouTube'da video izlemek, TikTok veya IG TV'de dolaşmak, TV'nin önünde oturup kanallar arasında gezinmek kadar doğal hale geldi.

Akıllı telefon tasarımını kullanılabilirliği yeniden tanımlayan döner bir forma sokmasıyla başkalarının iddia edemeyeceği şeyleri sunan devrim niteliğindeki cihaz LG Wing'le kullanıcılar yeni mobil deneyimlerin kapısını aralıyor.

İçerik tüketimi göz önünde bulundurularak tasarlanan LG Wing, bu özelliğine atıfta bulunacak şekilde, K-pop süper grubu SuperM'in hit klibi One'da ufak bir role bile sahip. SuperM, geçen yılın ekim ayında Billboard 200'e bir numaradan giren EP'leri ile global arenada da tanındı ve tarihte, ilk çıkışıyla ABD albüm listesinin zirvesine taşınan ilk Asya grubu oldu. Grubun ilk tam uzunluktaki albümleri Super One, geçen ay Billboard 200'de iki numaradan çıkış yaptı.

Albümün ilk single'ı olan One, SM Entertainment'ın resmi YouTube kanalı olan SMTOWN'da sadece üç hafta sonra 17 milyondan fazla görüntüleme kaydetti. Bu klip, LG Wing'in benzersiz yeteneklerini SuperM'in milyonlarca hayrana göstermek için önemli bir fırsat oldu.

Oldukça enerjik bir koreografiye sahip klibin başlangıcında grup üyesi Taeyong, bilinmeyen bir yeri bulmak için LG WING'i döndürürken görülüyor. Videonun sonunda ise, sisle kaplı bir vahşi doğada bir yamaçta tek başına duran diğer grup üyesi Taemin, LG Wing'e bakarak gizemli bir sembolü ortaya çıkarıyor.

Sektörün ilk Gimbal Hareket Kamerası özelliği, kullanıcıların gerçek bir gimbal gibi, ekran üzerindeki joystick ile daha yumuşak çekim yapmalarına ve lens açısını kolayca ayarlamalarına olanak tanıyor ve SuperM'in gösterdiği gibi, LG'nin sınırları zorlayan cihazının iki ekranı çoklu görev için sayısız olasılık sunuyor. Sosyal medyadaki en son danslara, memlere ve çılgınlıklara ayak uydurmayı daha kolay ve daha eğlenceli hale getiren LG'nin esin kaynağı tasarımı, kusursuz ve çok genişletilmiş bir görüntüleme ve kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Cep Telefonu, Video, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG Wing, yeni mobil deneyimler sunuyor - Son Dakika Ekonomi

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