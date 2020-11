LG XBOOMGo'yu deneyimleyecek "test grubu" belli oldu

LG Electronics'in (LG) test grubunda yer alıp LG XBOOMGo taşınabilir bluetooth hoparlörü deneyimleyecek 20 kişi belirlendi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, taşınabilir bluetooth hoparlörü deneyecek kişiler, "Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından seçildi.

Belirlenen 20 kişi kasım ayı itibarıyla LG XBOOMGo taşınabilir bluetooth hoparlörlerini deneyimlemeye başladı.

Ay boyunca ürünü test edip, ürünle ilgili her türlü deneyimlerini, diğer tüketicilerin de faydalanması amacıyla, lgxboomgo internet sitesinde yayınlayacak olan test grubu üyeleri, daha sonra LG XBOOMGo ile çektikleri yaratıcı fotoğraf ve videolarını da yine lgxboomgo internet sitesinde paylaşacaklar.

LG XBOOMGo serisi, kullanıcıların istedikleri her an, her yerde kaliteli müzik dinleyebilmeleri için tasarlandı.