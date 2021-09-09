LG, yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor

LG Electronics (LG), değer zincirindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2030 yılına kadar yaklaşık 600 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanma hedefini duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre bu hedef, şirketin elektronik atıklar için bir geri alma ekosistemi yaratma ve tüketici elektroniği ve ev aletleri ürünlerinde tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerin kullanımını artırmaya yönelik daha büyük girişiminin bir parçası niteliğinde.

Verilen bilgiye göre LG, 2020 yılında ürünlerinde yaklaşık 20 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullandı. Şirket bu rakamı 2025 yılına kadar on kattan fazla artırmayı planlıyor.

LG, halihazırda TV'lerde, PC monitörlerinde, hoparlörlerde, çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında ve klimalarda geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor.

Şirket, geri dönüştürülmüş plastik kullanımını ürünlerinin dışında da genişletecek. LG, daha fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanmanın yanı sıra, operasyonları boyunca işlenmemiş plastik kullanımını da azaltıyor.

LG, bu yıl, plastik kullanımını 10 bin tona varan oranda azaltmak amacıyla, 2020 yılındaki 14 modeli artırarak, 2021 yılında 18 OLED TV modelinde daha az ham plastik kullanılacak.

LG, elektronik atık geri alma sözünü 8 milyon tonun üzerine çıkarttı

LG ayrıca, 2006 yılında koyduğu, 2030 yılına kadar 4.5 milyon ton olan elektronik atık geri alma sözünü 8 milyon tonun üzerine çıkartarak hedefini yeniliyor. Şirket 2020 sonuna kadar 3,07 milyon ton atık topladı ve 52 ülkede elektronik atıkları geri almak, geri dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

Güney Kore'de 2001 yılında açılan LG Chilseo Geri Dönüşüm Merkezi, yalnızca elektronik atıkları geri almakla kalmıyor, aynı zamanda geri dönüştürülmüş plastikten yeni bileşenler üretiyor ve bunları, buzdolabı gibi yeni ürünlerde kullanılmak üzere LG'nin yakındaki ev aletleri fabrikasına gönderiyor.

LG, üretim ve nakliyeden kullanıma ve yok edilmesine kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanıyor.

LG'nin ana şirketi, sürdürülebilir yönetim hedeflerinin önemli bir bileşeni olarak, ana Ar-Ge kampüsü LG Sciencepark'ta plastik içermeyen yönetimi uygulamak için Kore Çevre Bakanlığı ve yerel sivil gruplarla haziran ayında anlaşma imzaladı.