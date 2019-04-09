Lg Yeni Nesil Ürünlerini Tanıttı

LG Electronics (LG), inovasyon odaklı InnoFest Orta Doğu
ve Afrika
(MEA) 2019'da iş ortaklarına ve bayilerine premium yaşam alanı çözümlerinin en son serisini tanıttı. Güney Kore
'de 11 Nisan'a kadar düzenlenecek olan etkinlikte 2019 yılı stratejileri anlatılacak.
LG, Orta Doğu ve Afrika'dan iş ortakları ve bayilerini, Ar-Ge girişimlerinin merkezi olan LG Science Park'ta yer alan InnoFest MEA 2019'da ağırladı. 'Yeniden yaratılan' birkaç yaşam alanını içeren sergide, ziyaretçilere LG ThinQ, LG SIGNATURE ve LG Objet serilerinin ev aletleri gösterildi. Konuklar, LG ThinQ alanında, LG'nin yapay zekası sayesinde evle kablosuz şekilde bütünleşen, bağlı ve fütüristik bir yaşam tarzını deneyimledi. LG'nin tasarım odaklı premium markaları LG Objet ve LG SIGNATURE ise, etkileşimli ekranlarda stil ve pratiklik uyumunu gösterdi.
"YEREL ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
LG'nin tasarım ve fonksiyona önem vererek tüketicilerine daha fazla verimlilik, rahatlık ve keyif sunmayı hedeflediğini belirten LG Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Mr. James Lee, "InnoFest'te de görüldüğü üzere, ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz ve tüketicilerin hayatlarını daha kolay hale getiren yeni ürünler sunuyoruz. 'Açık' stratejimiz ve benzer kuruluşlarla ortaklıklar sayesinde yerel çözümler sunmaya ve teknoloji izniyle durumumuzu yeniden doğrulamaya devam edeceğiz" dedi.
- İstanbul