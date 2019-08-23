LGBTİ+ bireyler için alternatif olimpiyatlar Heybeliada'da başladı

Yarışacak takımların çoğunluğunu LGBTİ+ bireyler ve kadınların oluşturduğu spor müsabakalarını içinde barındıran Queer Olympix İstanbul Heybeliada'da başladı.



23 - 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Heybeliada ve Kalamış'ta düzenlenecek Queer Olympix programında futbol, plaj voleybolu ve uzun atlama turnuvaları yer alıyor. Yarışmaların yanı sıra atölyeler, forum ve piknik gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor.