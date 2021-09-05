LGBTİ FAALİYETLERİNİN YASAKLANMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI - Son Dakika

LGBTİ faaliyetlerinin Türkiye genelinde yasaklanması için İmza kampanyası başlatıldı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Türkiye'de LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için Türkiye genelinde imza kampanyası başlattı. Platforma üye 250 STK'nın katılımıyla düzenlenen imza kampanyası, Eyüpsultan Camii önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Başlatılan kampanyanın 1 ay süresince devam edeceği duyuruldu.

"BU DENLİ TEHDİT EDİLİP, AYAKLAR ALTINA ALINMAMIŞTIR"

Fikirde Birlik ve Mücadele platformu Başkanı, Kürşat Mican "Milli ve manevi değerlerimiz, inanç sistemimiz ahlaki normlarımız tarihimizin hiçbir evresinde, içinde geçtiğimiz süreç kadar dejenerasyona uğramamış, bu denli tehdit edilip, ayaklar altına alınmamıştır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; ahlakı çöken bir millet çözülmeye yok olmaya, tarihten silinmeye mahkum olur. Dolayısıyla sapkın LGBTİ örgütünün tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve ceza kapsamına alınması için imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız" dedi.

- Solak