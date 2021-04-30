LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar - Son Dakika

LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar

30.04.2021 01:57

LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, elini yumruk yaparak grubun karşısına geçip öğrenci andını okudu Samsun'da aralarında LGBTİ ve HDP mensuplarının da bulunduğu grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında...

LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, elini yumruk yaparak grubun karşısına geçip öğrenci andını okudu

SAMSUN - Samsun'da aralarında LGBTİ ve HDP mensuplarının da bulunduğu grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında etkinlik düzenledi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, elini yumruk yaparak grubun karşısına geçip öğrenci andını okudu.

Aralarında LGBTİ ve HDP'lilerin de bulunduğu Emek ve Demokrasi Güçleri, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için basın açıklaması yaptı. LGBTİ ve HDP bayrakları da taşıyan grup basın açıklamasına başlamadan önce ilginç bir olay yaşandı. Elinde sıvı yağ ve temel gıda maddelerinin olduğu çuvalla geçen akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, elini yumruk yaparak grubun karşısına geçip öğrenci andını okudu. "Ne mutlu Türküm diyene" diyen kadın, çevredekilerden da alkış topladı.

Grubun karşısına geçerek elindeki çuvalla Andımızı okuyan kadın, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Atatürk'ü unutmadık. Ne mutlu Türküm diyene. Atatürk olmasaydı vatan olmazdı. Daima Atatürk'ü tutarım" dedi ve öğrenci andını okudu.

Daha sonra basın açıklaması başladı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ayten Kutlu, "1 Mayıs, pandemi bahanesiyle kadın emeğinin gaspına, kadınların istihdam alanlarından dışlanmasına, kadın yoksulluğuna isyan için önemli. İnançlara, etnik kimliklere, LGBTİ'lere yönelik nefret söylemi, saldırı ve cinayetleri durdurmak için önemli" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından Kürtçe ve Türkçe sloganlar attıktan sonra dağıldı.

LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar
LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar
LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar
LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar - Son Dakika


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