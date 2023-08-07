LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

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LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. nakil sonuçları açıklandı.
LGS 2. NAKİL SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Liselere Geçiş Sistemi 2. nakil sonuçları açıklanmıştır. Adaylar, meb.gov.tr sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.
?? LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 7, 2023
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