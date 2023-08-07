LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

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MEB.GOV.TR LGS SINAV SONUÇLARI 2. NAKIL YERLEŞTİRME AÇIKLANDI MI?

LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. nakil sonuçları açıklandı.

LGS 2. NAKİL SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI

Liselere Geçiş Sistemi 2. nakil sonuçları açıklanmıştır. Adaylar, meb.gov.tr sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.