Son Dakika Haberleri: LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı
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LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı

1 saat önce

Liseye Geçiş Sınavı 2'nci nakil sonuçları açıklandı.

Liseye Geçiş Sınavı 2'nci nakil sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki 2'nci nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonucunda yeniden tercih yapmak isteyen öğrenciler için ikinci nakil sonuçları da bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan nakil başvurularında 2'nci dönem de sona erdi. 8 Ağustos itibariyle sona eren yerleştirme sonuçlarının 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı duyurulmuştu. MEB, merakla beklenen sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.
(İHA)
LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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