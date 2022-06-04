"LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek" - Son Dakika
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"LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek"

04.06.2022 09:54
"LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek"

LGS'ye girecek öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Alim Kaya, "Sınavı büyüttüğünüz ölçüde gerginliğiniz artar ve stresiniz arttıkça da performansınız düşer.

LGS'ye girecek öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Alim Kaya, "Sınavı büyüttüğünüz ölçüde gerginliğiniz artar ve stresiniz arttıkça da performansınız düşer. Sonuçta iki saat sonra o sınav bitecek ve hayat devam edecek. Rutinin dışına çok çıkmayın. Aileler ise sınavla ilgili çok fazla konuşmadan çocuklarının yanında olmalı. Çocuklar da bu süreçte beslenmelerine, uyku düzenlerine dikkat etmeli" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Alim Kaya, 5 Haziran'da gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yaklaşmasıyla öğrencilere ve ailelerine önemli tavsiyelerde bulundu.

"SINAVIN ADI DEĞİŞEBİLİR AMA İŞİN ÖZÜ DEĞİŞMİYOR"

Prof. Dr. Kaya, "Sınavın adı değişebilir ama işin özü değişmiyor. Özünde siz eğitim talebini belli koşullarda kanalize ediyorsunuz. O nedenle biz eğitimcilerin ve eğitim politikalarını geliştirenlerin bunun üzerinde ciddi olarak düşünmesi lazım. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu sınavın altında ezmeden onlara yaşamı öğretmeye çalışmamız lazım" diye konuştu.

Prof. Dr. Alim Kaya, "Eğitim sistemimiz çocuklara yaşamayı öğretmek, kendilerini tanımalarını sağlamak, yaşam becerilerini geliştirmek amaçlı olmak yerine sınav odaklı bir hale geldi. İlköğretimden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime, yükseköğretimden iş yaşamına kadar her tarafımız sınav. Sınavsız geçiş mümkün mü? Mümkün. Ülkenin her yerinde çocuklara verilen eğitim kalitesi aynı değil. Bu yüzden mevcut sınav sistemini öğrenme ürünleri üzerinden kurguladığımız zaman adil bir durum ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla öğrenme ürünleri üzerinden bir sınav yaparsanız görece daha iyi öğretim olanaklarına sahip çocuklar daha şanslı olur" ifadelerini kullandı.

"İKİ SAAT SONRA SINAV BİTECEK VE HAYAT DEVAM EDECEK"

Sınavdan sonra hiçbir şeyin bitmeyeceğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Bu sınav çok önemli bir şey değil. Bu yüzden çok abartmasınlar. Hayat devam ediyor, eğitim devam ediyor. Önlerine daha bir sürü şans çıkacak. Dolayısıyla sınavı büyüttüğünüz ölçüde gerginliğiniz, stresiniz artar ve stresiniz arttıkça da performansınız düşer. O nedenle sınavı çok abartmayıp o güne hayatımızın en önemli günüymüş gibi bakmamak lazım. Sonuçta iki saat sonra sınav bitecek ve hayat devam edecek. Rutinin dışına çok çıkmadan dün ne yapıyorlarsa bugün de aynı şeyi yapmalı, meselelere daha pozitif bakmalılar. Aileler ise sınavla ilgili çok fazla konuşmadan çocuklarının yanında olmalı. Çocuklar da bu süreçte beslenmelerine, uyku düzenlerine dikkat etmeli" dedi.

Eğitim sisteminin en önemli unsurlardan birinin öğrenci akışını, kademeler arası geçişi düzenlemek olduğunu belirten Kaya, bunun için 1970'li yıllardan beri kurdukları bir rehberlik sistemi olduğunu belirtti. Kaya, bu kapsamda ülkenin her yerinden yaklaşık 400 akademisyenin katılacağı bir kongre düzenlediklerini vurgulayarak "Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı olarak 13-14-15 Haziran'da 23'üncü Uluslararası Psikolojik Danışman ve Rehberlik Kongresi'ni düzenliyoruz" diye konuştu.


LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek
LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek
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Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

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