LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak
26 dakika önce
2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:24
Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı 'Eşim kayıp' diye TV programlarına çıkan zanlı, cinayeti itiraf etti: Eşimi yakarak öldürdüm LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak Son dakika: Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi