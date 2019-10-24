Son Dakika Haberleri: LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak
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LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak

26 dakika önce

2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak, System.String[]

2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

LGS, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:24 
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