LGS açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı.Soru iptali yokBuna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.Matematik ve fen bilimlerinde doğru cevap sayısı 2018'e göre arttı2019 yılı LGS sınavında sözel oturumda soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 11,75; soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65 olarak gerçekleşti.Her bir alt testte 20 soru içeren sayısal oturumda ise Fen Bilimlerinde alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 ve Matematik alt testinde 5,09 olarak hesaplandı.Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.Sınavın ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları arttı2019 merkezi sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edildi. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2019 merkezi sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahip olduğu görüldü.2018 merkezi sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış yaşandı.Alt testlerde boş bırakılma oranları düştü2019 merkezi sınavda, soruların boş bırakılma oranları her bir alt testte hesaplandı ve hesaplanan 2018 merkezi sınavdaki oranlarla karşılaştırıldı.Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 merkezi sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü gösterdi.MEB tarafından 26 Kasım 2018'de sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararının Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına katkıda bulunduğu değerlendirildi.Kız öğrenciler daha başarılıAlt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi.Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi.Okul başarı puanlarıyla sınav puanları uyumluÖğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanlarının ortalaması olan ve ortaokulda akademik performansın göstergesi olarak değerlendirilen okul başarı puanı (OBP) ile 2019 Merkezi Sınavda toplam cevap sayısı arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelendi.Elde edilen sonuçlar, OBP ile Merkezi Sınav Puanı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi.MEB tarafından ilk kez yayımlanan rapor, yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer 'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin yedincisi olarak Dr. Sadri Şensoy, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.