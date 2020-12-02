LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

02.12.2020 10:04
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı, System.String[]

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. Bu yılki ilk örnek soru kitapçığı, Aralık ayı itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Aralık ayı örnek sorularında Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

(Utku Şimşek/İHA)

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

milli eğitim bakanlığı, İngilizce, MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika


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