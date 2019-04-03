LGS başvuruları başladı
2 saat önce
1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.
1 Haziran'da yapılacak LGS
kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:14
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