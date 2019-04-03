Son Dakika Haberleri: LGS başvuruları başladı

LGS başvuruları başladı

2 saat önce

1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

LGS başvuruları başladı, System.String[]
1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:14 

LGS, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS başvuruları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]