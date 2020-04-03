Son Dakika › Güncel › LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf... - Son Dakika
LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf...
6 saat önce
LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.
LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:36 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı