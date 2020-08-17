LGS birinci nakil sonuçları açıklandı - Son Dakika

Liselere geçişte birinci nakil yerleştirme sonuçları duyuruldu. Öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini e-okul ve MEB internet sitesinden öğrenebilecek. Öğrenciler bugünden başlayarak 21 Ağustos Cuma gününe kadar 2. Nakil için başvuruda bulunabilecekler.

MEB bu yıl iki nakil dönemi düzenleyeceğini duyurdu. İkinci nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara yerleştirmek üzere 24-26 Ağustos arası da İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuruda bulunması gerekiyor. Yerleştirmeler 28 Ağustos itibariyle tamamlanacak. Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına ise 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak.

(İHA)