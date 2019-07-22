Son Dakika Haberleri: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
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LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu.
(İHA)
LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
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