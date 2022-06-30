LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Uğur'un 4 öğrencisi tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan almayı başardı. Birinci olan öğrenciler Barkın Özsoy, Fahri Efe İçten, Celal Emre Malı ve Batuhan Yiğit Dünmez, sınava hazırlık sürecini ve başarılarının sırrını anlattı.

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katılan 1 milyondan fazla öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından sınav sonuçları e-okul ve meb.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Uğur'da öğrenim gören 4 öğrenci tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan almayı başardı.

HEM LGS HEM TÜBİTAK ŞAMPİYONU

Bugüne kadar TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında ve TEKNOFEST Havacılık Festivalinde Türkiye birincilikleri ile adından söz ettiren İzmir Gaziemir Uğur öğrencisi Barkın Özsoy, LGS'ye kurs ya da özel ders desteği olmadan hazırlandığını söyledi. Dersi derste dinleyerek öğrendiğini belirten Özsoy başarısının sırrını şöyle anlattı:

"Amacım her zaman nitelikli soru çözmekti. Öğretmenlerimi dikkatle dinledim, yeni nesil sorulara odaklandım ve yanlış yaptığım soruların çözümlerini araştırdım. Okulumdan her zaman destek aldım. 2020 yılında "Akıllı Trafik Sistemleri Trafik Sinyalizasyonu Programı" projemle TÜBİTAK Teknoloji ve Tasarım dalında Bölge birincisi ve ardında da Türkiye birincisi oldum. 2021 yılında ise TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, akıllı ulaşım alanında 'Akıllı Trafik Sinyalizasyonu Kontrol Ünitesi Yapımı' projemle Türkiye 3.'sü ve aynı yarışmada insanlık yararına teknolojiler alanında takım olarak 'e-Çağrı' projesiyle Türkiye birincisi oldum. Üniversitede makine mühendisliği eğitimi almak istiyorum."

'3T'DEN UZAK DURDUM

Öğretmen bir annenin ilk çocuğu olan Niğde Uğur öğrencisi Celal Emre Malı ise LGS'de başarılı olmasının sırrının düzenli ders çalışmak, bol bol deneme sınavı çözmek ve televizyon, tablet, telefon yani '3T'den uzak durmak olduğunu söyledi. LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan Malı "İlkokul birinci sınıftan itibaren derslerime her zaman düzenli çalıştım. Sorumluluk sahibi bir öğrenciydim. Kitap okumayı çok severim başarımda bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil sorular da okumaya yönelik olduğu için sınavda zorlanmadım. Öğretmenlerim de beni her zaman doğru yönlendirdi. Teknolojinin belli sınırlar dahilinde kullanılmasını doğru buluyorum. İlk telefonumu ailem LGS sonrası hediye etti. Televizyon ve tabletten de sınırlı zamanda ilgilendim. Sayısal derslere daha çok ilgiliyim. Hedefim İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi ya da Koç Lisesi. Üniversitede ise mühendislik eğitimi almak istiyorum" dedi.

6'NCI SINIFTAN BERİ BİR ÜST SINIFIN KONULARINA ÇALIŞIYORUM

Pandemi sürecinde krizi fırsata çevirerek LGS'de başarılı olduğunu söyleyen Şanlıurfa Uğur öğrencisi Fahri Efe İçten de "Her sabah saat 07.00'de kalkıp ders çalıştım ve test çözdüm. 6'ncı sınıfta 7'nci sınıfın konularını, 7'nci sınıftayken ise 8'inci sınıf konularını çalıştım. Bu konuda okulumla birlikte babam en büyük destekçim oldu. Deneme sınavlarında benden büyük öğrencilerden daha iyi sonuçlar çıkardığım oldu. İnsan gerçekten isterse başarabilir. Sınava hazırlanan öğrenciler azimle çalışmalı. Sayısal derslerde başarılıyım. Üniversite tıp eğitimi almak istiyorum" diye konuştu.

SATRANÇ DİSİPLİNİ ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

Matematik öğretmeni ve satranç hakemi bir babanın oğlu olan Silivri Uğur öğrencisi Batuhan Yiğit Dönmez ise LGS'ye hazırlık sürecini şöyle anlattı:

"İlkokuldan bu yana satranç oynuyorum. Bugüne kadar çok sayıda turnuvaya katıldım ve dereceler elde ettim. Satranç disiplinim nedeniyle sınava hazırlık sürecinde de sınav anında da hiçbir zaman odaklanma sorunum olmadı. Zamanı verimli kullanmanın bilincindeyim. Satrançta birkaç adım ötesini görmek her zaman önemlidir, ben bunu sınavda da başardım. Matematiğe ilgiliyim. 2022 LGS'de matematik çok zor değildi. Bu yıl LGS daha zor olsaydı bile ben yine başarılı olabilirdim."