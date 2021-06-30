LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik - Son Dakika

26-27 Haziran'da gerçekleşen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre 2021 Merkezi Sınava, 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 97 olarak belirlendi.

BAŞARILARININ SIRRINI PAYLAŞTILAR

Tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Buse Ceylin Ayyıldız, Bengisu Yener ve Yusuf Küpeli başarılarının sırrını anlattı. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştıklarını açıklayan LGS 2021 birincileri, pandemi sürecini evde ders çalışarak değerlendirdiklerini açıkladılar.

"HER SORUYU ANLAYARAK CEVAPLADIM"

Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir duygu" dedi.

"BAŞARAMIYORUM BIRAKAYIM DEMEDİM"

Hiçbir zaman pes etmediğini anlatan Ayyıldız, "Başaramıyorum bırakayım demedim. Bu da başarımda çok etkili oldu. Önümüzde 4 yıl var. Mesleğe tam karar veremesem de matematik, fen ağırlıklı bir bölümde okumak istiyorum" diye konuştu.

"DERS ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADIM"

Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle böyle bir sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı. Ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ileride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum."

"KORONAVİRÜS SÜRECİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİM"

Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIN"

Yusuf Küpeli'nin babası Serhan Küpeli de "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ve sevinçliyiz. Yusuf yaklaşık 1,5 yıldır fedakarlık yaparak ciddi emek verdi. Biz de ailesi olarak ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Sadece sözelden eksiklerimiz olur diye düşünüyorduk ama maşallah onu da tam yaptı. Ailelere tavsiyem çocukların okuma becerisini ve dikkatini geliştirecek çalışmalar yapmaları. Çalışmanın içeriğini zenginleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.