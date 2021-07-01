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LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması - Son Dakika

LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması

01.07.2021 15:49
LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması, System.String[]

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kayserili Erşad Tanrıkulu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap okumaları ve teknolojik cihazlardan uzak durmalarını önerdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kayserili Erşad Tanrıkulu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap okumaları ve teknolojik cihazlardan uzak durmalarını önerdi.

Erciyes Ortaokulu öğrencisi Tanrıkulu, ailesi ve okul idarecileriyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu ziyaret etti.

Burada konuşan Çandıroğlu, böyle bir başarının devlet okulundan çıkmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Erşad Tanrıkulu'nu tebrik eden Çandıroğlu, "Çocuğumuz 500 tam puan aldı. Diğer okullarımızda bir boşu olan, bir yanlışı olan öğrencilerimiz var. Bu sınavda da bunlar ciddi anlamda başarı demektir. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Hayatta başarılarının devamını diliyorum. Memleketimizin hem bu tip azimle çalışanlara hem de bu beyinlere ihtiyacı var. Geleceğimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte Milli Eğitim camiası olarak yardım ve destek noktasında elimizden gelen ne varsa yanınızdayız." diye konuştu.

Sınava hazırlanma sürecini gazetecilere anlatan Erşad Tanrıkulu, sınava disiplinli çalıştığını ve bu disiplini sürekli hale getirdiğini vurguladı.

Tanrıkulu, "Okuduğunu anlama açısından kitap okumak çok önemli. Sınavda da bana yardımı oldu. Kitap okumak verebileceğim en büyük önerilerden biridir. Başarımın sırlarından biri de teknolojik aletlerden uzak durmam. Bu aletler hedefe kitlendiğimizde dikkatimizi dağıtacak hususlardan biridir. Bu yüzden teknolojiye ne kadar dikkat edersek ve kendimizi ne kadar sınırlandırırsak bizim için o kadar iyidir. Bundan sonra iyi bir liseye yerleşip vatanıma ve memleketime hayırlı bir insan olmak istiyorum. Bu yolda çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çandıroğlu, LGS birincisi Tanrıkulu'nu hediye paketiyle ödüllendirdi.

LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması
LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması
LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması
LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Kitap, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS birincilerinden Erşad Tanrıkulu, kitap okumayı ve teknolojik cihazlardan uzak durmayı önerdi Açıklaması - Son Dakika


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