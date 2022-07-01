LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı - Son Dakika
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LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı

01.07.2022 12:58
LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı

KIRŞEHİR'de Zeynep Ece Başer (14), Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 90 sorunun hepsini doğru cevapladı ve 500 tam puanla birinci oldu.

KIRŞEHİR'de Zeynep Ece Başer (14), Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 90 sorunun hepsini doğru cevapladı ve 500 tam puanla birinci oldu. Başer, "Şu anki hedefim, İstanbul Erkek Lisesi. Liseden sonra da iyi bir üniversite hedefliyorum. Çok fazla kitap okumam, başarıma katkı sağladı" dedi.

Cacabey Ortaokulu'nda eğitim gören Zeynep Ece Başer, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden oldu. Çalışma sürecini anlatan Başer, "Liselere Geçiş Sınavı'nda 500 tam puan alarak Kırşehir'den sadece ben Türkiye birincisi oldum. Bu süreçte ailemin, öğretmenlerimin ve müdürümüzün çok katkısı oldu. Şu anki hedefim, İstanbul Erkek Lisesi. Liseden sonra da iyi bir üniversite hedefliyorum. Çok fazla kitap okumam, başarıma katkı sağladı. Öğretmenlerimin üzerimde çok fazla emeği var. Yılmadan çalıştım, çabaladım. Bunların 500 tam puan almama etkisi oldu" diye konuştu.

Yazılı programının olmadığını belirten Başer, "Okulda neler yapabileceğimi kafamda planlıyordum. Eve gidip bu şekilde ders çalışıyordum. Gerçekten çok mutluyum. Hangi insan olsa mutlu olur. Arkadaşlarım ve yakınlarım beni arayarak tebrik ettiler. Onlarda çok sevinmişler. Çok mutlu olmuşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Okuldaki deneme sınavlarını nasıl çözüyorsam o şekilde çözmeye çalıştım. Farklı bir teknik geliştirmeden kendi bildiğim okul yöntemleriyle hareket ettim. Alıştığım yöntemlerle 500 tam puan almayı başardım" dedi.

Zeynep Ece Başer'in annesi İngilizce öğretmeni Sibel Başer ise "Çok gurur verici bir durum. Kırşehir'den tek birinci olarak çıkması ayrı bir gurur şehrimiz için. Öğretmen olmamın elbette katkısı olmuştur. Öğrencilerime nasıl yaklaşıyorsam kızıma da aynı şekilde yaklaşmaya çalıştım. Doğru rehberlik yapmaya çalıştım. Nasıl çalışması gerektiği konusunda rehberlik yaptım. Kızım da zaten üzerine düşeni yaptı, çok mutluyuz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Kırşehir, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı - Son Dakika

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