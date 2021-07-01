LGS birincisi Yiğit: "Sınav kaygısına kapılmadım" - Son Dakika

LGS birincisi Yiğit: "Sınav kaygısına kapılmadım"

SAMSUN - Liselere Geçiş Sistemi'nde Türkiye birincisi olan Samsunlu Yiğit Taşpınar, başarısının planlı çalışmayla gerçekleştiğini vurguladı. Önceki sene LGS'de yüzde 3,5'luk dilime giren ağabeyi Furkan Taşpınar'ın ardından Yiğit'in başarısı aileyi gururlandırdı.

Liselere Geçiş Sistemi'nde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Samsunlu Yiğit Taşpınar, günlük planlı ve sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Sınav başarısında ailesinin ve öğretmenlerinin çok büyük etkisi olduğunu kaydeden Taşpınar, "Sınav kaygısına kapılmadan çalışmalarımı planladım. Günlük yüzlerce soru çözdüm, konu tekrarı yaptım. Bu sürede pandeminin de etkisiyle biraz baskı altında hissediyordum. Ama düzenli çalıştım, ailemin de desteğiyle bu süreyi atlattım. Bu sürede yanımda olan aileme, öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Henüz hayalini kurduğu bir meslek olmadığını söyleyen Yiğit Taşpınar, eğitim göreceği lisede sayısal bölüme yoğunlaşacağını vurguladı.

"Zamanında çalıştı"

Yiğit'i başarıya götüren etmenlerden bir tanesinin de planlı çalışmak olduğunu ifade eden annesi Hürriyet Taşpınar, "Yiğit eğitim hayatı boyunca planlı çalıştı. Sadece 4. ve 8. sınıfta değil ondan önceki süreçte de düzenli çalışan bir öğrenciydi. Günlük sorumluluklarını yerini getirdi, derslerine zamanında çalıştı. Pandemi olmasına rağmen bu süreci güzel şekilde yönetti. Sınav dolayısıyla eğlencesini hiç bırakmadı. Bilgisayar oyunlarına devam etti, pandemi kısıtlamaları kapsamında sosyal hayatını sürdürdü. Başarısına destekte bulunan öğretmenlerine, okul yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarifsiz bir duygu"

Her iki oğlunun da başarısından onur duyduğunu belirten baba Ali Taşpınar ise, "Yiğit'in Türkiye derecesine girmesi bizleri çok onure etti. Yaşadığımız sevinç ve onur bizleri çok mutlu etti, tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Bu başarı tablosunda emeği geçen öğretmenlerine, okul idaresine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sınavdan sonra Yiğit ve ailesi, okuldaki öğretmenlerini ziyaret etti. Terme Ortaokulu Müdürü Murat Aydın, Yiğit'in başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yiğit daha sonra Terme Kaymakamlığı'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Terme Kaymakamı Kübra Baka, başarısından dolayı Yiğit'i tebrik etti. Türkiye'nin başarılı gençlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Kaymakam Baka, "Yiğit'in başarısı ailesi ve öğretmenleriyle beraber tüm ilçe halkı olarak bizleri de onurlandırdı, mutlu etti. Eğitim hayatında istikrarlı öğrencimiz Yiğit'e başarılar diliyoruz" dedi.

Yiğit Taşpınar'ın Samsun'da Türkiye birincisi olan iki öğrenciden biri olduğu öğrenildi. Tarım mühendisi Hürriyet ve Doktor Ali Taşpınar'ın küçük oğulları Yiğit LGS'de 97 Türkiye birincisinden biri olurken, büyük oğulları Furkan'ın da 2020 yılı LGS sınavında yüzde 3,5'luk dilime girerek Çarşamba Fen Lisesi'ni kazandığı öğrenildi.

(İCÇ-SLH-CC-Y)