LGS bitti! Sınav sonuçları 30 Haziran'da belli olacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sona erdi. Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

SINAV KORONA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

İKİNCİ OTURUM 12.50'DE TAMAMLANDI

İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.

TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA KİTAPÇIKLAR VERİLECEK

Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacak.



