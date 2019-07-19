Son Dakika Haberleri: LGS Bozüyük birincisi oldu
Son Dakika Yaşam Haber

LGS Bozüyük birincisi oldu

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Efecan Konya, LGS Bozüyük birincisi oldu.

LGS Bozüyük birincisi oldu, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Efecan Konya, LGS Bozüyük birincisi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından kabul edilen Efecan Konya, tebrik edilerek ödüllendirildi.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Ahmet Kara, "8/D sınıfı öğrencilerimizden Efecan Konya LGS Sınavında büyük bir başarıya imza attı. 90 sorudan 89 tanesine doğru cevap vererek hem okulumuz hem de Bozüyük ilçe 1.si olmuştur. Bilecik il genelinde ise 2. olmuştur" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de, başarılı öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bu başarıda emeği geçen başta okul müdürü, öğretmenleri ve ailesini de kutladı. İlçeye yaşattığı bu gurur nedeniyle teşekkür ederek ödüllendirdi. - BİLECİK
Bozüyük, Bilecik, Konya, LGS, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Evinin önünde fotoğraf çektiren gelin ve damatlardan bezince bunu yaptı! Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS Bozüyük birincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]