LGS bu yıl virüs gölgesinde gerçekleşti - Son Dakika

Maskeler takıldı, mesafe ve temizlik kuralı uygulandı. Bir milyondan fazla öğrenci virüs gölgesinde ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş sınavının ilk oturumu sabah 9.30'da başladı..

İki oturum halinde uygulanan sınava geç kalan da oldu, kimliğini unutan da. Salgın nendeniyle sınav öncesi tedbirler genişletildi..

Sınav yapılan okulların sayısı 5 katına çıkarılırken görevli sayısında da artış yaşandı; 350 bin kişi görevlendirildi. Okullarda dezenfekte çalışmaları da alınan önlemler arasındaydı.

Çocukları sınava giren öğrencilerin veliler ise okul bahçesine alınmadı. 973 yurt içi, 4 yurt dışı merkezde düzenlenen sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.