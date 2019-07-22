Son Dakika Haberleri: LGS'de 1. yerleştirme sonuçları açıklandı
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LGS'de 1. yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS'de 1. yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
MEB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:07 
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