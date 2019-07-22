LGS'de 1. yerleştirme sonuçları açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:07
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