LGS'de 40 hafız zirvede - Son Dakika

LGS'de 40 hafız zirvede

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları'ndan 40 hafız öğrencinin 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda yüzde 1.5'luk dilimde yer aldığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları'ndan 40 hafız öğrencinin 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda yüzde 1.5'luk dilimde yer aldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde, 'LGS'de 40 hafız zirvede' başlığıyla yapılan açıklamada 'Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' ile öğrencilerin, okul ortamından, aileden ve sosyal çevreden uzak kalmadan örgün eğitimden azami düzeyde yararlanarak hafızlık eğitimi almasının, bir üst öğrenime akademik açıdan hazırlanmasının ve hazır bulunuşluklarında bir mahrumiyet yaşanmaması ve akademik öğrenme açısından velilerin beklentilerinin karşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokullarında 40 hafız öğrencimiz 2020 LGS'de yüzde 1.5'luk dilimde yer aldı" bilgisi paylaşılarak, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkısı olan okul, Kuran kursu, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri, il-ilçe müftülüklerine teşekkür edildi.

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MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:40 Kaynak: DHA

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