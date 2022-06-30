LGS'de 500 tam puan alan öğrencinin hedefi AİHM'de hakim olma

KAHRAMANMARAŞ - Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının arından Kahramanmaraşlı öğrenci, soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Kahramanmaraş'ta da özel bir okulda ortaöğretim eğitimini tamamlayan Mehmet Özden Güler, gerçekleşen sınavda soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Hedefinde Avrupa İnsan Haklarında hakimlik olduğunu söyleyen Güler, "Ben farklı farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Dikkat çalışması yaptım son bir ayda. Soru aralıklarında yanlış yaptığımda onlara dikkat çektim. Bol bol kitap okudum ve uluslararası hukuk okuyup Avrupa İnsan Haklarında hakim olmak istiyorum" dedi.

Mehmet'in annesi ise, "Bu süreçte veliler de heyecanlı olduğunu çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara insanların destek olunması gerektiğini ifade ediyorum" dedi.