LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı - Son Dakika

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Liseye geçecek olan öğrencilerin girdiği LGS sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Günlerdir heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

97 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.