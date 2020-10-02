LGS'de başarı olan öğrenciler Kaymakam Gözlet tarafından ödüllendirildi - Son Dakika

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Liselere Geçiş Sistemi (LGS ) sınavında başarı sağlayan öğrencileri ödüllendirdi.

Gözlet, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde, LGS aldıkları yüksek puanla Anadolu ve Fen Liselerine yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Gözlet, "LGS'de göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen ailelerinize ve öğretmenlerinize de teşekkür ediyorum. Bu başarınız bizleri de gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte de sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim hayatınız boyunca başarılı olup çok güzel konumlara gelmenizi diliyorum." dedi.

Gözlet, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, okul müdürleri ve öğrenciler görüşme sonunda hatıra fotoğraf çektirdi.