Sivas'ta LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye'de ilk 10 bine giren 137 öğrenci, aileleri ve okul idaresi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından LGS'ye hazırlık çalışmaları anlatıldı.

Sunumun ardından Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, LGS Sivas 19'uncusu Fatma Berrin Karasoy, duygu ve düşüncelerini paylaşarak, KÖPRÜ Projesi başta olmak üzere LGS'ye hazırlıkta öğrencilere her türlü desteği veren Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan ise sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar akademik alanda da kendini yetiştirmiş, çağı iyi okuyabilen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler olmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Sivas il sıralamasında ilçe ve köylerden ilk 150 öğrenci arasına giren öğrenci sayımız 2019 yılında 9, 2020 yılında 22, 2021 yılında ise 25'tir. Yine elimizdeki verilerden hareketle daha önce alt puanlarda yığılma varken şimdi üst puanlarda yığılma olması da topyekun bir başarı artışının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Başarıya giden yolları açmaya, yol üzerindeki engelleri kaldırmaya ve hedefine ulaşan talebeleri de ödüllendirmeye her zaman hazır olduklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugünkü program aynı zamanda 'marifet iltifata tabidir' sözü gereği bir taltif programıdır. 21 öğrenciye dizüstü bilgisayar, 11 öğrenciye Ipad, 137 öğrencinin tamamına bisiklet veriyoruz. Bundan sonra da başarıyı ödüllendirmeye devam edeceğiz. Tüm bu çalışmaları yürüten Milli Eğitim camiasına, KÖPRÜ ekibine, okullarda bu işi sahiplenen öğretmen ve idarecilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra öğrencilere ödülleri takdim edildi.