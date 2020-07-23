LGS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Liselere Geçis Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muhammed Alper Doğan ve dereceye giren öğrenciler Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ekicioğlu, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının diğer öğrenciler için de örnek olmasını diledi.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de başarıların daha da artacağına inandığını vurgulayan Ekicioğlu, "Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduk. Zeki ve başarılı gençlerimizi gördükçe aydınlık yarınlara olan umudumuz daha da güçleniyor. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Öte yandan LGS'de derece elde eden öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporun öğrencilerin başarısında önemli katkıları olduğundan bahsederek, kentte LGS'de başarılı olan öğrencilerin derslerin yanında satranç oynadıklarını, sporla zinde kaldıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Muhammed Alper Doğan ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.