LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi - Son Dakika

- LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi

Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

SİVAS - Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan il genelinde LGS'de başarılı olan 137 öğrenci ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kent merkezinde bulunan bir cafe restoran da düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, bazı sendika başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kahvaltının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Köprü Projesi hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Vali Salih Ayhan, "Bizler sorumluluk makamındaki kişiler olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar akademik alanda da kendini yetiştirmiş; çağı iyi okuyabilen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki öğrencilerimizin bir kanadını sosyal ve kültürel yeterlilikler oluşturuyorsa diğer kanadını da akademik yetkinlikleri oluşturmaktadır. Ancak iki kanadı dengede olabilen öğrencilerimiz, mesafe kat edebilir; çağı yakalayabilirler. İşte bu bilinçle sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiğimiz pek çok çalışmanın yanına iki yıl önce KÖPRÜ projemizi de ekledik. Alanında uzman öğretmenlerimizce her safhası ayrı ayrı planlanan proje ile önce öğrencilerimizin mevcut durumlarını değerlendirdik, sonrasında ise adım adım çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmanın ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.