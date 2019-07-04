LGS'de başarılı olan öğrenci altınla ödüllendirildi
1 saat önce
Karapınar'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından altınla ödüllendirildi.
Karapınar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:31 Kaynak: AA
'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS
) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka
tarafından altınla ödüllendirildi.
Başkan Yaka, "Türkiye
genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı LGS'de, sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Taha Erdoğan Keleş'in elde ettiği bu başarıdan mutluluk duyuyoruz. Karapınar'ın evladının böyle bir başarı elde etmesi ilçemiz halkını ve bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki öğrenin hayatında başarılarının devam etmesini diliyorum." dedi.
Başkan Yaka, öğrenci Taha Erdoğan Keleş'i altınla ödüllendirdi.
Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!
Başbuğ Ergenekon kumpasıyla ilgili konuştu: Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur