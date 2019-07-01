Son Dakika Haberleri: LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

1 saat önce

Kırklareli'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]
Kırklareli'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.
Vali Osman Bilgin, sınavda başarılı olan Batuhan Çolak, Sudenaz Karabacak, Elif Batmaz, Mert Deha Karayel, Ece Gizem Melikoğlu, Anıl Kağan Katrancı ile Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın'ı makamında kabul etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bilgin, ardından öğrencilere hediyeler verdi.
Vali Bilgin, sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Kırklareli'nin eğitim öğretimdeki başarısının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Bilgin, "Geçen yıl LGS Türkiye sıralamasında 54'ncü sıradaydık. Bu yıl ise 21. sıraya yükseldik. Bu yükselişte emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Gelecek yıl LGS sıralamasında birinci sıraya yükselmeyi hedeflediklerini anlatan Bilgin, özel veya devlet okulu gözetmeksizin eğitim öğretim kalitenin yükselmesi için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Kırklareli, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS tercih başvuruları başladı Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt! Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]